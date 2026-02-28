x
Спорт

"Боруссия" и "Вердер" прервали "черные серии", Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 28 февраля 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 18:56
"Боруссия" и "Вердер" прервали "черные серии", Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Германии. "Байер" не смог обыграть "Майнц" 1:1.

Боруссия (Менхенглабах) - Уннион (Берлин) 1:0

"Боруссия" прервала серию из семи матчей без побед в Бундеслиге.

На четвертой минуте компенсированного времени Кевин Дик (в июле прошлого года перешел из "Копенгагена") реализовал пенальти.

Хоффенхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 0:1

Неожиданный результат. Победа позволила гостям выбраться из зоны вылета.

"Деревенские парни" занимают третье место и упустили возможность поближе подобраться к "Боруссии", которую сегодня ожидает "Дер Классико".

Победный гол на последних секундах первого тайма забил Матиас Перейра Лаге для которого это был первый решающий гол с ноября 2024 года (тогда он играл за "Брест").

Вердер (Бремен) - Хайденхайм 2:0

Битва за выживание. "Музыканты" не выбрались из зоны вылета, но, возможно, сделали важный шаг к итоговому спасению. Бременцы прервали серию из 13 матчей без побед.

Байер (Леверкузен) - Майнц 1:1

