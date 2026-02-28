"Боруссия" и "Вердер" прервали "черные серии", Результаты матчей Бундеслиги
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Германии. "Байер" не смог обыграть "Майнц" 1:1.
Боруссия (Менхенглабах) - Уннион (Берлин) 1:0
"Боруссия" прервала серию из семи матчей без побед в Бундеслиге.
На четвертой минуте компенсированного времени Кевин Дик (в июле прошлого года перешел из "Копенгагена") реализовал пенальти.
Хоффенхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 0:1
Неожиданный результат. Победа позволила гостям выбраться из зоны вылета.
"Деревенские парни" занимают третье место и упустили возможность поближе подобраться к "Боруссии", которую сегодня ожидает "Дер Классико".
Победный гол на последних секундах первого тайма забил Матиас Перейра Лаге для которого это был первый решающий гол с ноября 2024 года (тогда он играл за "Брест").
Вердер (Бремен) - Хайденхайм 2:0
Битва за выживание. "Музыканты" не выбрались из зоны вылета, но, возможно, сделали важный шаг к итоговому спасению. Бременцы прервали серию из 13 матчей без побед.
Байер (Леверкузен) - Майнц 1:1