Евролига. "Апоэль" в лидирующей группе. Результаты матчей

Завершился восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Жальгирис", "Црвена Звезда" и "Апоэль", одержавшие по 6 побед.

"Маккаби" на 18-м месте. По 2 победы одержали "Маккаби", "Баскония" и АСВЕЛ.

Монако (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 92:84

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн набрал 26 очков.

Баскония (Витория, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 86;75

Шейн Ларкин (Анадолу Эфес) набрал 23 очка и сделал 4 передачи.

Партизан (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 76:78

Первую половину матча "Партизан" выиграл 41:33.

Торнике Шенгелия (Барселона) набрал 24 очка, сделал 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата.