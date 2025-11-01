Евролига. "Апоэль" в лидирующей группе. Результаты матчей
время публикации: 01 ноября 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 09:05
Завершился восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Жальгирис", "Црвена Звезда" и "Апоэль", одержавшие по 6 побед.
"Маккаби" на 18-м месте. По 2 победы одержали "Маккаби", "Баскония" и АСВЕЛ.
Монако (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 92:84
Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн набрал 26 очков.
Баскония (Витория, Испания) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 86;75
Шейн Ларкин (Анадолу Эфес) набрал 23 очка и сделал 4 передачи.
Партизан (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 76:78
Первую половину матча "Партизан" выиграл 41:33.
Торнике Шенгелия (Барселона) набрал 24 очка, сделал 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата.
