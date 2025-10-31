Владельцы клубов НБА одобрили продажу "Лос-Анджелес Лейкерс" Марку Уолтеру

30 октября состоялось заседание владельцев клубов НБА. Была одобрена продажа "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает ESPN.

Владельцы клубов единогласно одобрили продажу "Лейкерс" семьей Басс Марку Уолтеру.

Он становится мажоритарным владельцем клуба, который приобрел за 10 миллиардов долларов. Это рекордная сделка в мировом спорте.

Марк Уолтер стал миноритарным владельцем клуба в 2021 году.

Джини Басс сохранит 15% акций клубв. Она останется президентом клуба минимум на 5 лет.

Марк Уолтер является мажоритарным владельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" и женского баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Спаркс".