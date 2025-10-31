x
31 октября 2025
Спорт

Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"

Баскетбол
время публикации: 31 октября 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 23:17
Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"
AP Photo/Kyle Phillips

В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролигитель-авивский "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу" 58:62.

Это второе поражение "красных" в восьми матчах.

Израильтяне выиграли первую четверть и первую половину матча 21:18, 39:33.

Но провалили третью четверть 4:11. После 30 минут 44:43 в пользу греков.

Самый результативный игрок матча Александр Везенков (Олимпиакос) (14 + 4 подбора).

