Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"
время публикации: 31 октября 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 23:17
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролигитель-авивский "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу" 58:62.
Это второе поражение "красных" в восьми матчах.
Израильтяне выиграли первую четверть и первую половину матча 21:18, 39:33.
Но провалили третью четверть 4:11. После 30 минут 44:43 в пользу греков.
Самый результативный игрок матча Александр Везенков (Олимпиакос) (14 + 4 подбора).
