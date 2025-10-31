x
31 октября 2025
Спорт

"Сан-Антонио" установил клубный рекорд. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 31 октября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 07:38
"Сан-Антонио" установил клубный рекорд. Результаты матчей НБА
AP Photo/Darren Abate

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Голден Стэйт Уорриорз" 120:110.

Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 107:123

"Орландо" прервал серию из 4 поражений.

Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз 120:110

Защитник "Милуоки" (бывший игрок "Голден Стэйт") Райан Роллинз во второй игре подряд улучшает личный рекорд результативности (32 + 8 передач).

Хозяева играли без Янниса Адетокунбо, получившего травму.

За 4 минуты до конца матча гости сократили отставание 104:106.

"Милуоки" ответил серией 11:2.

Оклахома-Сити Тендер - Вашингтон Уизардс 127:108

"Тендер" одержали победы во всех шести матчах сезона.

Шай Гилджес-Александр набрал 31 очко.

Сан-Антонио Сперз -- Майми Хит 107:101

"Сан-Антонио" впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд.

Виктор Вембаньяма набрвл 27 очков, сделал 18 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов.

