"Сан-Антонио" установил клубный рекорд. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Голден Стэйт Уорриорз" 120:110.
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 107:123
"Орландо" прервал серию из 4 поражений.
Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз 120:110
Защитник "Милуоки" (бывший игрок "Голден Стэйт") Райан Роллинз во второй игре подряд улучшает личный рекорд результативности (32 + 8 передач).
Хозяева играли без Янниса Адетокунбо, получившего травму.
За 4 минуты до конца матча гости сократили отставание 104:106.
"Милуоки" ответил серией 11:2.
Оклахома-Сити Тендер - Вашингтон Уизардс 127:108
"Тендер" одержали победы во всех шести матчах сезона.
Шай Гилджес-Александр набрал 31 очко.
Сан-Антонио Сперз -- Майми Хит 107:101
"Сан-Антонио" впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд.
Виктор Вембаньяма набрвл 27 очков, сделал 18 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов.