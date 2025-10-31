Евролига. "Реал" разгромил "Фенербахче"
время публикации: 31 октября 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 07:07
Состоялись матчи восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Жальгирис" разгромил АСВЕЛ 96:59.
Жальгирис (Каунас, Литва) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 96:59
Бавария (Мюнхен, Германия) - Виртус (Болонья, Италия) 86:70
Последнюю четверть хозяева выиграли 25:15.
Защитник "Баварии" Андреас Обст набрал 21 очко.
Олимпия (Милан, Италия) - Париж (Франция) 86:77
Вторую половину матча парижане выиграли 50:39.
Защитник "Парижа" Надир Хифи набрал 24 очка и сделал 6 подборов.
Валенсия (Испания) - Дубай (ОАЭ) 80:78
Реал (Мадрид, Испания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 84:58
