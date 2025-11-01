x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 10:27
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 23 очка. "Портленд" победил "Денвер"

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 ноября 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 09:35
НБА. Дени Авдия набрал 23 очка. "Портленд" победил "Денвер"
AP Photo/Ali Gradischer

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одолел "Денвер Наггетс" 109:107.

Это был матч открытия Кубка НБА.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (23 + 4 подбора + 4 передачи).

За 1.4 секунды до финальной сирены Джереми Грант реализовал два штрафных и вывел хозяев вперед.

После трех четвертей "Денвер" выигрывал 81:71. За 27 секунд до конца встречи 107:105. Джереми Грант набрал 4 очка в последние секунды матча.

Никола Йокич набрал 21 очко и сделал 14 подборов. Рекорд НБА (4 трипл-дабла подряд в стартовых матчах) устоял.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" в лидирующей группе. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Олимпиакосу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

Владельцы клубов НБА одобрили продажу "Лос-Анджелес Лейкерс" Марку Уолтеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2025

"Сан-Антонио" установил клубный рекорд. Результаты матчей НБА