НБА. Дени Авдия набрал 23 очка. "Портленд" победил "Денвер"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" одолел "Денвер Наггетс" 109:107.

Это был матч открытия Кубка НБА.

Самый результативный игрок матча - израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (23 + 4 подбора + 4 передачи).

За 1.4 секунды до финальной сирены Джереми Грант реализовал два штрафных и вывел хозяев вперед.

После трех четвертей "Денвер" выигрывал 81:71. За 27 секунд до конца встречи 107:105. Джереми Грант набрал 4 очка в последние секунды матча.

Никола Йокич набрал 21 очко и сделал 14 подборов. Рекорд НБА (4 трипл-дабла подряд в стартовых матчах) устоял.