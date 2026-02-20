x
Спорт

Олимпиада. Биатлон. Норвежцы завоевали золото и серебро

Зимняя Олимпиада 2026
Биатлон
время публикации: 20 февраля 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 16:12
Олимпиада. Биатлон. Норвежцы завоевали золото и серебро
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Победителем в гонке на 15 км с массовым стартом стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале.

Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39 минут 17.1 секунду.

На втором месте его товарищ по команде Стурла Хольм Легрейд.

Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийо Майе.

Сборная Норвегии завоевала 17-ю золотую медаль - это рекорд зимних олимпиад. В Пекине норвежцы завоевали 16 золотых медалей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
