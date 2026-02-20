Олимпиада. Биатлон. Норвежцы завоевали золото и серебро
время публикации: 20 февраля 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 16:12
Победителем в гонке на 15 км с массовым стартом стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале.
Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39 минут 17.1 секунду.
На втором месте его товарищ по команде Стурла Хольм Легрейд.
Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийо Майе.
Сборная Норвегии завоевала 17-ю золотую медаль - это рекорд зимних олимпиад. В Пекине норвежцы завоевали 16 золотых медалей.
