Олимпиада. Биатлон. Норвежцы завоевали золото и серебро

Победителем в гонке на 15 км с массовым стартом стал норвежский биатлонист Йоханнес Дале.

Он не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию за 39 минут 17.1 секунду.

На втором месте его товарищ по команде Стурла Хольм Легрейд.

Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийо Майе.

Сборная Норвегии завоевала 17-ю золотую медаль - это рекорд зимних олимпиад. В Пекине норвежцы завоевали 16 золотых медалей.