20 августа 2025
20 августа 2025
Спорт

Умер известный российский хоккеист и тренер

время публикации: 20 августа 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 09:59
Умер известный российский хоккеист и тренер
AP Photo/ Jim Mone

19 августа на 60-м году от рака умер известный российский хоккеист и тренер Константин Полозов, сообщает ТАСС.

Центральный нападающий выступал за команды "Салават Юлаев", СКА (Свердловск). За уфимский клуб он отыграл 15 сезонов. Трехкратный призер чемпионатов России.

Константин Полозов входит в тренеский штаб "Салават Юлаева", "Толпара" (Уфа).

Он тренировал команды "Батыр" (Нефтекамск), "Торос" (Нефтекамск), "Толпар" (Уфа) и "Ижсталь" (Ижевск).

