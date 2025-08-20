19 августа на 60-м году от рака умер известный российский хоккеист и тренер Константин Полозов, сообщает ТАСС.

Центральный нападающий выступал за команды "Салават Юлаев", СКА (Свердловск). За уфимский клуб он отыграл 15 сезонов. Трехкратный призер чемпионатов России.

Константин Полозов входит в тренеский штаб "Салават Юлаева", "Толпара" (Уфа).

Он тренировал команды "Батыр" (Нефтекамск), "Торос" (Нефтекамск), "Толпар" (Уфа) и "Ижсталь" (Ижевск).