Спорт

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 21 февраля 2026 г., 21:48 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 21:48
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Miguel Oses

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу.

Приближается конец второго круга (26 туров), а с ним разделения на верхний и нижний плэй-офф.

Маккаби (Тель-Авив) - Ашдод 3:2

"Ашдод" утратил шансы на попадание в верхний плэй-офф.

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Петах-Тиева) 0:1

Обе команды ведут за попадание в верхний плэй-офф.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 2:1

Гай Хадида, в прошлом сезоне игравший за "Маккаби Бней Райна", забил победный гол на пятой минуте компенсированного времени.

Бней Сахнин - Апоэль (Тель-Авив) 0:0

Спорт
