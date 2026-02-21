Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу.

Приближается конец второго круга (26 туров), а с ним разделения на верхний и нижний плэй-офф.

Маккаби (Тель-Авив) - Ашдод 3:2

"Ашдод" утратил шансы на попадание в верхний плэй-офф.

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Петах-Тиева) 0:1

Обе команды ведут за попадание в верхний плэй-офф.

Апоэль (Иерусалим) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1

Ирони (Тверия) - Маккаби Бней Райна 2:1

Гай Хадида, в прошлом сезоне игравший за "Маккаби Бней Райна", забил победный гол на пятой минуте компенсированного времени.

Бней Сахнин - Апоэль (Тель-Авив) 0:0