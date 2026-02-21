Олимпиада. Конькобежный спорт. В масс-старте победила голландка
время публикации: 21 февраля 2026 г., 18:40 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 18:46
В масс-старте победила нидерландская конькобежка Марейке Гриневауд.
Она впервые стала олимпийской чемпионкой, завоевав третью медаль на двух олимпиадах.
На втором месте канадка Айвани Блонден.
Бронзовую медаль завоевала американка Миа Маньанелло.
Двукратная чемпионка Миланской олимпиады итальянка Франческа Лоллобриджида финишировала четвертой.
Ссылки по теме