Спорт

Олимпиада. Конькобежный спорт. В масс-старте победила голландка

Конькобежный спорт
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 21 февраля 2026 г., 18:40 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 18:46
Олимпиада. Конькобежный спорт. В масс-старте победила голландка
AP Photo/Luca Bruno

В масс-старте победила нидерландская конькобежка Марейке Гриневауд.

Она впервые стала олимпийской чемпионкой, завоевав третью медаль на двух олимпиадах.

На втором месте канадка Айвани Блонден.

Бронзовую медаль завоевала американка Миа Маньанелло.

Двукратная чемпионка Миланской олимпиады итальянка Франческа Лоллобриджида финишировала четвертой.

