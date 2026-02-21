Олимпиада. Бобслей. Двойки. Чемпионками стали Лаура Нольте и Дебора Леви
время публикации: 21 февраля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 23:12
В соревнованиях женских двоек (бобслей) золотые и серебряные медали завоевали немки.
Чемпионками стали Лаура Нольте и Дебора Леви. Они были вторыми после первого заезда. но выиграли три оставшихся заезда.
На втором месте Лиза Буквиц и Ноэль Шутен.
Бронзовые медали завоевали американки Кэйлли Армбустер- Хaмфриз и Жасмин Джонс
Ссылки по теме