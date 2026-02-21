Олимпиада. Бобслей. Двойки. Чемпионками стали Лаура Нольте и Дебора Леви

В соревнованиях женских двоек (бобслей) золотые и серебряные медали завоевали немки.

Чемпионками стали Лаура Нольте и Дебора Леви. Они были вторыми после первого заезда. но выиграли три оставшихся заезда.

На втором месте Лиза Буквиц и Ноэль Шутен.

Бронзовые медали завоевали американки Кэйлли Армбустер- Хaмфриз и Жасмин Джонс