21 марта 2026
Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" выходит в лидеры

время публикации: 21 марта 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:27
AP Photo/Jean-Francois Badias

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции "Ланс" разгромил "Анже" 5:1.

"Ланс" лидирует, на 2 очка опережая ПСЖ.

Два мяча забил Одсонне Эдуар (1 сентября перешел из "Кристал Пэлас"). По разу отличились Флориан Товен (в августе перешел из "Удинезе"), Мамаду Сангаре (в августе перешел из венского "Рапида") и Матье Юдоль (в июле перешел из "Метца").

Гол престижа при счете 4:0 забил 20-летний Ланрой Машин. Это его первый гол в сезоне.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" снова не смог обыграть Ираолу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Умер бывший вратарь "Бенфики". "Порту" и сборной Португалии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

"Шахтер" против АЗ. Четвертьфинальные пары Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Четвертьфинальные пары Лиги Европы