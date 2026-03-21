Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" выходит в лидеры

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Франции "Ланс" разгромил "Анже" 5:1.

"Ланс" лидирует, на 2 очка опережая ПСЖ.

Два мяча забил Одсонне Эдуар (1 сентября перешел из "Кристал Пэлас"). По разу отличились Флориан Товен (в августе перешел из "Удинезе"), Мамаду Сангаре (в августе перешел из венского "Рапида") и Матье Юдоль (в июле перешел из "Метца").

Гол престижа при счете 4:0 забил 20-летний Ланрой Машин. Это его первый гол в сезоне.