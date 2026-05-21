Футбол. Неймар получил травму

Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар получил травму.

Бразильские СМИ сообщают, что у него диагностирован отек правой икроножной мышцы.

Пo данным бразильских источников, травма не серьезная. Как ожидается, форвард сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через неделю.

Недавно Неймар был включен в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира.

Он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года.