Футбол. Неймар получил травму
время публикации: 21 мая 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 11:31
Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар получил травму.
Бразильские СМИ сообщают, что у него диагностирован отек правой икроножной мышцы.
Пo данным бразильских источников, травма не серьезная. Как ожидается, форвард сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через неделю.
Недавно Неймар был включен в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира.
Он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года.
