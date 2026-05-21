21 мая 2026
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Футбол. Неймар получил травму

время публикации: 21 мая 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 11:31
Футбол. Неймар получил травму
AP Photo/Silvia Izquierdo

Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар получил травму.

Бразильские СМИ сообщают, что у него диагностирован отек правой икроножной мышцы.

Пo данным бразильских источников, травма не серьезная. Как ожидается, форвард сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через неделю.

Недавно Неймар был включен в состав сборной Бразилии для участия в чемпионате мира.

Он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года.

