"Барселона" разгромила "Олимпиакос". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Браселона" разгромила "Олимпиакос" 6:1.

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 6:1

Три гола забил Фермин Лопес.

Дублем отметился Маркус Рэшфорд. Один гол на счету Ламина Ямаля.

Гол в ворота хозяев забил Аюб Эль-Кааби.

На 57-й минуте при счете 2:1 "Олимпиакос" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Пафос (Кипр) 0:0

Почти весь матч киприоты играли в меньшинстве. На 4-й минуте был удален Жуан Коррейя.