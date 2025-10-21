"Барселона" разгромила "Олимпиакос". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 21 октября 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:17
Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Браселона" разгромила "Олимпиакос" 6:1.
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 6:1
Три гола забил Фермин Лопес.
Дублем отметился Маркус Рэшфорд. Один гол на счету Ламина Ямаля.
Гол в ворота хозяев забил Аюб Эль-Кааби.
На 57-й минуте при счете 2:1 "Олимпиакос" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.
Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Пафос (Кипр) 0:0
Почти весь матч киприоты играли в меньшинстве. На 4-й минуте был удален Жуан Коррейя.
Ссылки по теме