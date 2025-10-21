x
21 октября 2025
|
последняя новость: 23:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 23:38
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Барселона" разгромила "Олимпиакос". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 21 октября 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:17
"Барселона" разгромила "Олимпиакос". Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Браселона" разгромила "Олимпиакос" 6:1.

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 6:1

Три гола забил Фермин Лопес.

Дублем отметился Маркус Рэшфорд. Один гол на счету Ламина Ямаля.

Гол в ворота хозяев забил Аюб Эль-Кааби.

На 57-й минуте при счете 2:1 "Олимпиакос" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Пафос (Кипр) 0:0

Почти весь матч киприоты играли в меньшинстве. На 4-й минуте был удален Жуан Коррейя.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 октября 2025

Сборная Марокко стала победителем юношеского чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Беспорядки на стадионе в Тель-Авиве, пострадали 15 человек. Полиция запретила матч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 800-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Сенсация Серии А. "Комо" обыграл "Ювентус"