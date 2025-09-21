Исполком UEFA обсудит отстранение Израиля от участия в европейских турнирах

Во вторник, 23 сентября, состоится заседание исполнительного комитета UEFA, на котором будет обсуждаться возможное отстранение Израиля от участия во всех европейских футбольных турнирах, сообщает 12-й канал ИТВ.

Если решение будет принято, что сборную Израиля отстранят от участия в отборочных матчах еврокубков, а такие клубы, как "Маккаби" (Тель-Авив), могут быть отстранены от участия в Лиге Европы.

На UEFA оказывается давление со стороны ряда стран, власти которых обвиняют Израиль в "геноциде" в Газе. Прежде всего, речь идет о давлении со стороны Катара, одного из ключевых финансовых спонсоров UEFA. Катар усилил давление после того, как 9 сентября израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа в Дохе.

Судя по имеющимся данным, большинство членов совета UEFA поддерживают отстранение Израиля, и лишь несколько стран выступают против этой меры. Израильская сторона пытается добиться отмены голосования.