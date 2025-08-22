Лига Европы. Тель-авивский "Маккаби" победил киевское "Динамо"

В первом матче решающего отборочного раунда Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Динамо" (Киев) 3:1.

Матч проходил в Бачке-Тополе, Сербия.

Вторая опасная атака "Маккаби" стала голевой. На 12-й минуте Йехезкель обыграл защитника и сделал передачу в штрафную. Дор Перец пробил в ближний угол 1:0.

На 32-й минуте Назар Волошин из пределов штрафной нанес удар в ближний угол 1:1.

На 50-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Удален Константин Вивчаренко.

На 58-й минуте Давида делает пас в штрафную. Белич прострелил. Сагив Йехезкель отправил мяч в пустые ворота 2:1.

На 69-й минуте Дор Перец обыграл защитника в штрафной и точно пробил 3:1.