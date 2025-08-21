"Маккаби" победил киевское "Динамо". Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги Европы.

Мидтьюланд (Дания) - КуПС (Куопио, Финляндия) 4:0

Бранн (Норвегия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 2:1

Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Йонас Торсвик.

Мальме (Швеция) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 3:0

Панатинаикос (Афинв, Греция) - Самсунспор (Турция) 2:1

Швендия (Македония) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:1

Израильский защитник "Лудогорца" Идан Нахмиас отыграл весь матч.

Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Утрехт (Нидерланды) 0:2

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Динамо (Киев, Украина) 3:1

Матч проходил в Бачке Тополе, Сербия. Он начался с 15-минутным опозданием из-за погодных условий.

На 12-й минуте Дор Перец открыл счет.

На 32-й минуте Назар Волошин сравнял счет.

На 50-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Удаплен Константин Вивчаренко.

На 58-й минуте победный гол забил Сагив Йехезкель.

На 69-й минуте Дор Перец оформил дубль.