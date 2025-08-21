"Маккаби" победил киевское "Динамо". Результаты матчей Лиги Европы
Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги Европы.
Мидтьюланд (Дания) - КуПС (Куопио, Финляндия) 4:0
Бранн (Норвегия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 2:1
Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Йонас Торсвик.
Мальме (Швеция) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 3:0
Панатинаикос (Афинв, Греция) - Самсунспор (Турция) 2:1
Швендия (Македония) - Лудогорец (Разград, Болгария) 2:1
Израильский защитник "Лудогорца" Идан Нахмиас отыграл весь матч.
Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Утрехт (Нидерланды) 0:2
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Динамо (Киев, Украина) 3:1
Матч проходил в Бачке Тополе, Сербия. Он начался с 15-минутным опозданием из-за погодных условий.
На 12-й минуте Дор Перец открыл счет.
На 32-й минуте Назар Волошин сравнял счет.
На 50-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Удаплен Константин Вивчаренко.
На 58-й минуте победный гол забил Сагив Йехезкель.
На 69-й минуте Дор Перец оформил дубль.