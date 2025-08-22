Поляки победили "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 22 августа 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 08:59
Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.
Спарта (Прага, Чехия) - Рига (Латвия) 2:0
Ягеллония (Бялосток, Польша) - Динамо (Тирана, Албания) 3:0
Лозанна (Швейцария) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:1
Шелбурн (Ирландия) - Линфилд (Северная Ирландия) 3:1
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фридрикштадт (Норвегия) 1:0
Хайбернианс (Шотландия) - Легия (Варшава, Польша) 1:2
Ракув (Ченстохова, Польша) - Арда (Болгария) 1:0
Санта-Клара (Португалия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 1:2
Страсбур (Франция) - Брондбю (Дания) 0:0
