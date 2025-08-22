x
22 августа 2025
22 августа 2025
22 августа 2025
последняя новость: 10:08
22 августа 2025
Спорт

Поляки победили "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 22 августа 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 08:59
Поляки победили "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Gustavo Garello

Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.

Спарта (Прага, Чехия) - Рига (Латвия) 2:0

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Динамо (Тирана, Албания) 3:0

Лозанна (Швейцария) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:1

Шелбурн (Ирландия) - Линфилд (Северная Ирландия) 3:1

Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - Фридрикштадт (Норвегия) 1:0

Хайбернианс (Шотландия) - Легия (Варшава, Польша) 1:2

Ракув (Ченстохова, Польша) - Арда (Болгария) 1:0

Санта-Клара (Португалия) - Шемрок Роверс (Ирландия) 1:2

Страсбур (Франция) - Брондбю (Дания) 0:0

