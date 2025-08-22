x
Спорт

Бельгийцы забили пять голов в Польше. Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 22 августа 2025 г., 06:26 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 06:26
AP Photo/Andre Penner

Состоялись первые матчи решающего квалификационного раунда Лиги Европы.

Слован (Братислава, Словакия) - Янг Бойз (Швейцария) 0:1

Победный гол на 15-й минуте забил Крис Бедия.

Лех (Познань, Польша) - Генк (Бельгия) 1:5

Абердин (Шотландия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 2:2

На 61-й минуте румыны вели в счете 2:0.

Риека (Хорватия) - ПАОК (Салоники, Греция) 1:0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Спотинг (Брага, Португалия) 0:4

