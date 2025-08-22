x
Спорт

Лига конференций. Хет-трик бывшего игрока "Апоэля". "Шахтер" сыграл вничью

Футбол
время публикации: 22 августа 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 07:42
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - АЕК (Афины, Греция) 1:1

Брейдаблик (Исландия) - Виртус (Сан-Марино) 2:1

Целье (Словения) - Баник (Острава, Чехия) 1:0

Дрита (Косово) - Дифферданж (Люксембург) 2:1

Левски (София, Болгария) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 0:2

Неман (Гродно, Беларусь) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 0:1

Победный гол на 77-й минуте забил Альваро Гарсия.

Олимпия (Любляна, Словения) - Ноа (Ереван, Армения) 1:4

Три гола забил бывший полузащитник "Динамо" (Тбилиси) и "Апоэля" (Беэр-Шева) Имран Улад Омар.

Полесье (Житомир, Украина) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3

Шахтер (Донецк, Украина) - Серветт (Швейцария) 1:1

Спорт
