Лига конференций. Хет-трик бывшего игрока "Апоэля". "Шахтер" сыграл вничью
время публикации: 22 августа 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 07:42
Состоялись первые матчи решающего отборочного раунда Лиги конференций.
Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - АЕК (Афины, Греция) 1:1
Брейдаблик (Исландия) - Виртус (Сан-Марино) 2:1
Целье (Словения) - Баник (Острава, Чехия) 1:0
Дрита (Косово) - Дифферданж (Люксембург) 2:1
Левски (София, Болгария) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 0:2
Неман (Гродно, Беларусь) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 0:1
Победный гол на 77-й минуте забил Альваро Гарсия.
Олимпия (Любляна, Словения) - Ноа (Ереван, Армения) 1:4
Три гола забил бывший полузащитник "Динамо" (Тбилиси) и "Апоэля" (Беэр-Шева) Имран Улад Омар.
Полесье (Житомир, Украина) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3
Шахтер (Донецк, Украина) - Серветт (Швейцария) 1:1
