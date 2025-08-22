Ynet. На УЕФА давят, требуя отстранить Израиль
На УЕФА и его президента Александра Чеферина оказывают давление, требуя отстранить сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований, сообщает Ynet.
В Европе наиболее активно ведут борьбу Испания, Норвегия, Турция, а также Босния и Герцеговина.
УЕФА пока не идет на поводу, но, по данным источника, давление усиливается и может привести к отстранению сборной Израиля от участия в отборочных играх чемпионата Европы в следующем году.
Глава Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарец предпринимает огромные усилия для улучшения ситуации.
Но политическое давление усиливается, на что указывает церемония перед матчем на Суперкубок УЕФА.
