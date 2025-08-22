x
22 августа 2025
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 17:58
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ynet. На УЕФА давят, требуя отстранить Израиль

Война "Железные мечи"
Футбол
время публикации: 22 августа 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 16:38
Ynet. На УЕФА давят, требуя отстранить Израиль
AP Photo/Andre Penner

На УЕФА и его президента Александра Чеферина оказывают давление, требуя отстранить сборную Израиля и израильские клубы от международных соревнований, сообщает Ynet.

В Европе наиболее активно ведут борьбу Испания, Норвегия, Турция, а также Босния и Герцеговина.

УЕФА пока не идет на поводу, но, по данным источника, давление усиливается и может привести к отстранению сборной Израиля от участия в отборочных играх чемпионата Европы в следующем году.

Глава Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарец предпринимает огромные усилия для улучшения ситуации.

Но политическое давление усиливается, на что указывает церемония перед матчем на Суперкубок УЕФА.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2025

Лига Европы. Тель-авивский "Маккаби" победил киевское "Динамо"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2025

Поляки победили "Динамо". Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2025

Лига конференций. Хет-трик бывшего игрока "Апоэля". "Шахтер" сыграл вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 августа 2025

Бельгийцы забили пять голов в Польше. Результаты матчей Лиги Европы