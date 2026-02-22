Футбол. Чемпионат Бельгии. Голевая передача израильтянина на последней минуте
В матче двадцать шестого тура чемпионата Бельгии "Юнион" победил "Антверпен" 2:1.
Действующий чемпион лидирует, на 2 очка опережая "Сент-Трюйден".
"Юнион" вышел вперед на 44-й минуте. Зено ван ден Бош забил в свои ворота 1:0.
Гости отыгрались на 51-й минуте. Гол забил Энтони Валенсия.
На 90-й минуте нападающий сборной Израиля Анан Халайли сделал голевую передачу. Победный гол забил Росс Сайкс.
