x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 11:04
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Бельгии. Голевая передача израильтянина на последней минуте

Футбол
время публикации: 22 февраля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:45
Футбол. Чемпионат Бельгии. Голевая передача израильтянина на последней минуте
AP Photo/Peter Dejong

В матче двадцать шестого тура чемпионата Бельгии "Юнион" победил "Антверпен" 2:1.

Действующий чемпион лидирует, на 2 очка опережая "Сент-Трюйден".

"Юнион" вышел вперед на 44-й минуте. Зено ван ден Бош забил в свои ворота 1:0.

Гости отыгрались на 51-й минуте. Гол забил Энтони Валенсия.

На 90-й минуте нападающий сборной Израиля Анан Халайли сделал голевую передачу. Победный гол забил Росс Сайкс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Футбол. MLS. Команду Месси разгромили в первом матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Футбол. Чемпионат Испании. Сенсационное поражение "Реала"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2026

Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций