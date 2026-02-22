x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 09:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 09:24
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Испании. Сенсационное поражение "Реала"

Футбол
Сенсации
время публикации: 22 февраля 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:17
Футбол. Чемпионат Испании. Сенсационное поражение "Реала"
AP Photo/Miguel Oses

В матче двадцать пятого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Осасуне" 1:2.

"Осасуна" обыграла "Реала" в Ла Лиге впервые за 15 лет.

Это первое поражение "Реала" в чемпионате под руководством Альваро Арбелоа.

У "королевского клуба" значительное статистическое преимущество (61% владения мячом, 15:13 по ударам, 5:2 по точным ударам, 7:3 по угловым).

На 38-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти 1:0.

На 70-й минуте гол гостей был отменен. Мбаппе забрался в офсайд.

Через 3 минуты Вальверде совершил сольный проход и сделал пас во вратарскую. Винисиус Жуниор сравнял счет 1:1.

На 90-й минуте де Аро обыграл защитника и нанес удар в дальний угол 2:1. Сначала гол не засчитали, но после просмотра видеоповтора судья гол засчитал.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2026

Результаты матчей плэй-офф Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2026

Результативная передача израильского полузащитника. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Сюрпризы Лиги конференций. Результаты матчей