Футбол. Чемпионат Испании. Сенсационное поражение "Реала"

В матче двадцать пятого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" проиграл "Осасуне" 1:2.

"Осасуна" обыграла "Реала" в Ла Лиге впервые за 15 лет.

Это первое поражение "Реала" в чемпионате под руководством Альваро Арбелоа.

У "королевского клуба" значительное статистическое преимущество (61% владения мячом, 15:13 по ударам, 5:2 по точным ударам, 7:3 по угловым).

На 38-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти 1:0.

На 70-й минуте гол гостей был отменен. Мбаппе забрался в офсайд.

Через 3 минуты Вальверде совершил сольный проход и сделал пас во вратарскую. Винисиус Жуниор сравнял счет 1:1.

На 90-й минуте де Аро обыграл защитника и нанес удар в дальний угол 2:1. Сначала гол не засчитали, но после просмотра видеоповтора судья гол засчитал.