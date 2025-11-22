Ударная минута "Финикса". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА (Кубка НБА). "Торонто" разгромил "Вашингтон" 140:110.
Кливленд Кавальерз - Индиана Пэйсерз 120:109
Первая игра соперников в этом сезоне. В прошлом "Индиана" в полуфинале конференции выбила "Кливленд", считавшийся фаворитом в пяти матчах.
Донован Митчелл (Кливленд). набрал 32 очка. Дариус Гарланд вернулся в состав и набрал 20 очков.
Эндрю Нембард (Индиана) установил личный рекорд результативности (32 + 8 передач).
Бостон Селтикс -Бруклин Нетс 105:113
"Бруклин" одержал первую победу в матче Кубка НБА. Ник Клакстон сделал первый "трипл-дабл" в НБА (18 + 11 подборов + 12 передач).
Торонто Рэпторз - Вашингтон Уизардс 140:110
"Торонто" первым вышел в четвертьфинал Кубка НБА.
Чикаго Булз - Майами Хит 107:143
"Майами" на данный момент - самая результативная команда сезона - 124.8 очка за игру в среднем.
Даллас Мэверикс - Нью-Орлеан Пеликанз 118:115
Купер Флэгг (Даллас) установил личный рекорд результативности - 29 очков.
Бывший игрок "Пеликанз" Наджи Маршалл забросил победный трехочковый за 31 секунду до конца матча.
Финикс Санз - Миннесота Тимбервулвз 114:113
Победный бросок Коллин Гиллеспи сделал за 6.4 секунды до конца матча.
За 69 секунд до конца матча "Миннесота" уверенно вела в счете 113:105.
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 41 очко. Он не забросил два штрафных за 13 секунд до конца матча.
Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 109:112
Никола Йокич почти совершил "трипл-дабл" (34 + 10 подборов + 9 передач).
Юта Джаз - Оклахома-Сити Тендер 112:144
Чемпион одержал 16-ю победу в 17 матчах.