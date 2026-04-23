Специальный посланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполи предложил FIFA допустить сборную Италии к чемпионату мира вместо Ирана. Об этом сообщило издание Financial Times. Замполи подтвердил газете, что обращался с этой идеей как к Трампу, так и к президенту FIFA Джанни Инфантино.

По данным FT, инициатива связана не только со спортом, но и с политикой: она рассматривается как попытка сгладить напряженность между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после конфликта, вызванного нападками американского президента на папу римского Льва XIV на фоне войны с Ираном. Замполи, уроженец Италии, заявил, что для него было бы "мечтой" увидеть "Скуадру адзурру" на турнире, проходящем в США.

Официальной реакции FIFA , Итальянской федерации футбола и Федерации футбола Ирана на момент публикации не последовало. При этом Иран ранее сначала заявлял о бойкоте ЧМ, который должен пройти в США, но затем подтвердил готовность участвовать в чемпионате. Италия не отобралась на турнир, уступив Боснии и Герцеговине в стыковом матче.