x
23 апреля 2026
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 апреля 2026
|
23 апреля 2026
|
последняя новость: 06:49
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Замполи предложил FIFA допустить сборную Италии к чемпионату мира вместо Ирана

США
Иран
Футбол
ФИФА
Италия
время публикации: 23 апреля 2026 г., 02:33 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 05:39
Замполи предложил FIFA допустить сборную Италии к чемпионату мира вместо Ирана
AP Photo/Armin Durgut

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполи предложил FIFA допустить сборную Италии к чемпионату мира вместо Ирана. Об этом сообщило издание Financial Times. Замполи подтвердил газете, что обращался с этой идеей как к Трампу, так и к президенту FIFA Джанни Инфантино.

По данным FT, инициатива связана не только со спортом, но и с политикой: она рассматривается как попытка сгладить напряженность между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после конфликта, вызванного нападками американского президента на папу римского Льва XIV на фоне войны с Ираном. Замполи, уроженец Италии, заявил, что для него было бы "мечтой" увидеть "Скуадру адзурру" на турнире, проходящем в США.

Официальной реакции FIFA , Итальянской федерации футбола и Федерации футбола Ирана на момент публикации не последовало. При этом Иран ранее сначала заявлял о бойкоте ЧМ, который должен пройти в США, но затем подтвердил готовность участвовать в чемпионате. Италия не отобралась на турнир, уступив Боснии и Герцеговине в стыковом матче.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 апреля 2026

Определились все участники чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 апреля 2026

Отборочные матчи чемпионата мира. Боснийцы и чехи победили в сериях пенальти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026

Глава Федерации футбола Ирана: мы бойкотируем США, а не чемпионат мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Министр спорта Ирана заявил, что иранцы отказались от участия в чемпионате мира по футболу