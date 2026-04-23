НБА. Лучшим шестым игроком сезона признан форвард "Сан-Антонио"

Лучшим шестым игроком сезона признан форвард "Сан-Антонио Сперз" Келдон Джонсон, сообщает официальный сайт НБА.

Приз Джона Хавличека вручается игроку, который внес значительный вклад в успех команды, выходя на замену.

Джонсон в этом сезоне установил клубный рекорд - набрал 1081 очко, выходя соскамейки. Он превзошел Ману Джинобили, который в сезоне 2007-08 годов набрал 927 очков, не входя в стартовый состав.

Келдон Джонсон выступает за "Сан-Антонио" с 2019 года.