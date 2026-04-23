Уволен главный тренер "Челси"
время публикации: 23 апреля 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 07:43
Лиам Росеньор уволен с поста главного тренера "Челси", сообщает официальный сай клуба.
Причина увольнения - неудовлетворительные результаты команды.
"Челси" занимает седьмое место в чемпионате Англии.
Лиам Росеньор возглавил команду в январе. С ним был подписан контракт до 2032 года.
