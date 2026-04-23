последняя новость: 21:30
Спорт

Через 10 лет после сенсационного триумфа "Лестер" вылетел в третий дивизион

Футбол
время публикации: 23 апреля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 20:31
Через 10 лет после сенсационного триумфа "Лестер" вылетел в третий дивизион
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

"Лестер" покидает Чемпионшип и в следующем сезоне будет выступать в Лиге 1 (третий дивизион английского футбола).

В 2016 году "Лестер" впервые в истории стал чемпионом Англии и главной сенсацией европейского футбола.

Путь из элиты в третий дивизион "лисы" проделали всего за два сезона.

В 44 матчах Чемпионшипа "Лестер", обладающий одним из самых дорогих составов дивизиона, набрал всего 42 очка.

