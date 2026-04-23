Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" обошел "Арсенал" и лидирует

Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии.

Борнмут - Лидс 2:2

"Борнмут" дважды вел в счете.

"Павлины" отыгрались на седьмой минуте компенсированного времени. Они оторвались от зоны вылета на 9 очков.

Бернли - Манчестер Сити 0:1

На 6-й минуте Эрлинг Холанн вышел один на один 0:1. Норвежец мог забить еще, но после его удара мяч попал в штангу.

"Манчестер Сити" поднялся на первое место. При равной разнице забитых и пропущенных c "Арсеналом", "горожане" забили больше. У лидеров по 70 очков. Они опережают "Манчестер Юнайтед" на 12 очков.

"Бернли" вмесе с "Вулверхэмптоном" вылетел в Чемпионшип.