Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" обошел "Арсенал" и лидирует
время публикации: 23 апреля 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 10:30
Состоялись матчи тридцать четвертого тура чемпионата Англии.
Борнмут - Лидс 2:2
"Борнмут" дважды вел в счете.
"Павлины" отыгрались на седьмой минуте компенсированного времени. Они оторвались от зоны вылета на 9 очков.
Бернли - Манчестер Сити 0:1
На 6-й минуте Эрлинг Холанн вышел один на один 0:1. Норвежец мог забить еще, но после его удара мяч попал в штангу.
"Манчестер Сити" поднялся на первое место. При равной разнице забитых и пропущенных c "Арсеналом", "горожане" забили больше. У лидеров по 70 очков. Они опережают "Манчестер Юнайтед" на 12 очков.
"Бернли" вмесе с "Вулверхэмптоном" вылетел в Чемпионшип.
