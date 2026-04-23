23 апреля 2026
23 апреля 2026
23 апреля 2026
последняя новость: 09:47
23 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Неожиданное поражение "Атлетико". Травма Ямаля. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 23 апреля 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 08:55
Неожиданное поражение "Атлетико". Травма Ямаля. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. Мадридский "Атлетико" неожиданно проиграл "Эльче" 2:3.

Эльче - Атлетико (Мадрид) 3:2

"Матрасники" проиграли четвертый матч в чемпионате подряд, повторив худшую серию под руководством Диего Симеоне в декабре 2021 года. Во всех турнирах в этом сезоне команда потерпела 16 поражений - худший результат под руководством Симеоне.

"Атлетико" на четвертом месте.

Победа позволила "Эльче" выбраться из зоны вылета.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Хетафе 0:1

Можно сказать, уникальная победа. Гости победили, ни разу не попав в створ ворот.

На 14-й минуте Браис Мендес (Реал Сосьедад) не реализовал пенальти.

На 29-й минуте Хон Горрочатеги головой отправил мяч в "девятку" собственных ворот.

Барселона - Сельта (Виго) 1:0

На 40-й минуте Ламин Ямаль реализовал пенальти, а затем не смог продолжить игру.

За шесть матчей до конца чемпионата "Барселона" опережает "Реал" на 9 очков.

Спорт
