Ламин Ямаль выбыл до конца сезона
время публикации: 23 апреля 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 20:13
Вингер Ламин Ямаль получил травму подколенного сухожилия и выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт "Барселоны".
Испанские СМИ сообщают, что он может восстановиться до начала чемпионата мира и будет включен в предварительную заявку сборной Испании.
Окончательная заявка сборной Испании будет объявлена 22 мая.
Игрок "Барселоны" в конце первого тайма матча с "Сельтой" реализовал пенальти и покинул поле из-за травмы.
