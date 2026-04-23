Ламин Ямаль выбыл до конца сезона

Вингер Ламин Ямаль получил травму подколенного сухожилия и выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт "Барселоны".

Испанские СМИ сообщают, что он может восстановиться до начала чемпионата мира и будет включен в предварительную заявку сборной Испании.

Окончательная заявка сборной Испании будет объявлена 22 мая.

Игрок "Барселоны" в конце первого тайма матча с "Сельтой" реализовал пенальти и покинул поле из-за травмы.