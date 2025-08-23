Начался чемпионат Израиля по футболу. Результаты матчей

Стартовал чемпионат Израиля по футболу.

Апоэль (Иерусалим) - Ашдод 1:2

На 54-й минуте хозяева вели в счете 1:0.

В первом тайме гости не реализовали пенальти. Не забил Рои Гордана, недавно вернувшийся в "Ашдод" из беэр-шевского "Апоэля".

Апоэль (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:1

На 58-й минуте в счете вели гости.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Хайфа) 1:0

Победный гол на 55-й минуте забил Питер Майкл (7 июля перешел из ЧФР (Клуж-Напока)).

Маккаби (Хайфа) - Маккаби Бней Райна 4:0

Голы забили арендованный у "Базеля" Джордже Йованович, Долев Хазиза, Триванте Стюарт (15 июля перешел из Раднички, Ниш, Сербия) и Матиас Науэль.