Спорт

Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" победил в Нетании

Баскетбол
время публикации: 23 ноября 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 08:22
Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" победил в Нетании
AP Photo/Charlie Riedel

Состоялись матчи седьмого тура чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" разгромил "Элицур Маккаби" 93:70.

Апоэль а-Эмек - Маккаби (Ришон ле-Цион) 89:75

Последнюю четверть хозяева выиграли 25:14.

Форвард "Маккаби" Амин Стивенс набрал 21 очко.

Элицур Маккаби (Нетания) - Апоэль (Тель-Авив) 70:93

"Красные" победили во всех 6 матчах чемпионата.

