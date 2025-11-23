Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" победил в Нетании
Состоялись матчи седьмого тура чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" разгромил "Элицур Маккаби" 93:70.
Апоэль а-Эмек - Маккаби (Ришон ле-Цион) 89:75
Последнюю четверть хозяева выиграли 25:14.
Форвард "Маккаби" Амин Стивенс набрал 21 очко.
Элицур Маккаби (Нетания) - Апоэль (Тель-Авив) 70:93
"Красные" победили во всех 6 матчах чемпионата.
