Спорт
Спорт

Гол ударом с центра поля. Соломон вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 23 ноября 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 07:57
Гол ударом с центра поля. Соломон вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Alvaro Barrientos

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Осасуну" 3:1.

Осасуна (Памплона) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:3

В последних шести матчах (во всех турнирах) "Реал Сосьедад" одержал четыре победы. Баски поднялись на 10-е место.

На 53-й минуте хозяева вели в счете.

На 82-й минуте вышедший на замену Андер Барренеччеа забил гол ударом с центра поля 1:3.

Вильярреал - Мальорка 2:1

Израильский полузащитник "Вильярреала" Манор Соломон вышел на замену на 74-й минуте при счете 1:1.

На 83-й минуте победный гол забил Танитолува Олувасеи.

Спорт
