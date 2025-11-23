Гол ударом с центра поля. Соломон вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Испании. "Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Осасуну" 3:1.

Осасуна (Памплона) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:3

В последних шести матчах (во всех турнирах) "Реал Сосьедад" одержал четыре победы. Баски поднялись на 10-е место.

На 53-й минуте хозяева вели в счете.

На 82-й минуте вышедший на замену Андер Барренеччеа забил гол ударом с центра поля 1:3.

Вильярреал - Мальорка 2:1

Израильский полузащитник "Вильярреала" Манор Соломон вышел на замену на 74-й минуте при счете 1:1.

На 83-й минуте победный гол забил Танитолува Олувасеи.