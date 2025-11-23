x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 14:34
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе

Бокс
время публикации: 23 ноября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 12:49
Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе
AP Photo/Jeff Chiu, File

В Эр-Рияде состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO.

Девин Хейни стал чемпионом в третьей весовой категории, победив по очкам Брайана Норманна.

Все судьи отдали предпочтение Хейни 117:110, 116:111, 114:113.

Комментатор сказал, что "технарь в излюбленном стиле переиграл нокаутера".

Чемпион начал бой агрессивно, но Хейни успешно защищался, а во втором раунде отправил Норманна в нокдаун.

Норманн уступал сопернику в скорости. Хейни легко просчитывал его атаки

В конце боя чемпион выровнял ход поединка, но для общей победы было уже поздно. Хейни уверенно и аккуратно довел бой до победы.

Ранее Девин Хейни был абсолютным чемпионом мира в легком весе и чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

UFC в Катаре. Царукян "задушил" Хукера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

Юниорский чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона