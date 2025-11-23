Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе
время публикации: 23 ноября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 12:49
В Эр-Рияде состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO.
Девин Хейни стал чемпионом в третьей весовой категории, победив по очкам Брайана Норманна.
Все судьи отдали предпочтение Хейни 117:110, 116:111, 114:113.
Комментатор сказал, что "технарь в излюбленном стиле переиграл нокаутера".
Чемпион начал бой агрессивно, но Хейни успешно защищался, а во втором раунде отправил Норманна в нокдаун.
Норманн уступал сопернику в скорости. Хейни легко просчитывал его атаки
В конце боя чемпион выровнял ход поединка, но для общей победы было уже поздно. Хейни уверенно и аккуратно довел бой до победы.
Ранее Девин Хейни был абсолютным чемпионом мира в легком весе и чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025