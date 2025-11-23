Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе

В Эр-Рияде состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO.

Девин Хейни стал чемпионом в третьей весовой категории, победив по очкам Брайана Норманна.

Все судьи отдали предпочтение Хейни 117:110, 116:111, 114:113.

Комментатор сказал, что "технарь в излюбленном стиле переиграл нокаутера".

Чемпион начал бой агрессивно, но Хейни успешно защищался, а во втором раунде отправил Норманна в нокдаун.

Норманн уступал сопернику в скорости. Хейни легко просчитывал его атаки

В конце боя чемпион выровнял ход поединка, но для общей победы было уже поздно. Хейни уверенно и аккуратно довел бой до победы.

Ранее Девин Хейни был абсолютным чемпионом мира в легком весе и чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе.