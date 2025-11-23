Санный спорт. По обвинению в мошенничестве арестованы звезды сборной России

Роман Репилов и Александр Перетягин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает "Спорт-экспресс".

По данным следствия, спортсмены присвоили около 11 миллионов рублей, выделенных на покупку спортивных саней для ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". Перетягин проходит по делу как специалист учреждения по подготовке спортивного инвентаря. Репилов — как индивидуальный предприниматель.

Роман Репилоа - трехкратный чемпион мира.

Александр Перетягин - призер чемпионата Европы.