23 ноября 2025
Спорт

Санный спорт. По обвинению в мошенничестве арестованы звезды сборной России

Мошенничество
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:42
Санный спорт. По обвинению в мошенничестве арестованы звезды сборной России
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Роман Репилов и Александр Перетягин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает "Спорт-экспресс".

По данным следствия, спортсмены присвоили около 11 миллионов рублей, выделенных на покупку спортивных саней для ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России". Перетягин проходит по делу как специалист учреждения по подготовке спортивного инвентаря. Репилов — как индивидуальный предприниматель.

Роман Репилоа - трехкратный чемпион мира.

Александр Перетягин - призер чемпионата Европы.

Спорт
