Футбол. Обладателем Южноамериканского кубка стал "Ланус"
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:09
Аргентинский клуб "Ланус" во второй раз стал обладателем Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана).
В серии послематчевых пенальти аргентинцы победили бразильский "Атлетико Минейро" 5:4.
Основное и дополнительное время матча завершилось 0:0.
У аргентинцев пенальти не забили Вальтер Боу и бывший полузащитник "Севильи" Лаутаро Акоста.
У бразильцев - бывший форвард "Зенита" Халк, бывший форвард лиссабонского "Спортинга" Биль и и бывший защитник "Фиорентины" Витор Уго.
