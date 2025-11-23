x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Обладателем Южноамериканского кубка стал "Ланус"

Футбол
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:09 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:09
Футбол. Обладателем Южноамериканского кубка стал "Ланус"
AP Photo/Gustavo Garello

Аргентинский клуб "Ланус" во второй раз стал обладателем Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана).

В серии послематчевых пенальти аргентинцы победили бразильский "Атлетико Минейро" 5:4.

Основное и дополнительное время матча завершилось 0:0.

У аргентинцев пенальти не забили Вальтер Боу и бывший полузащитник "Севильи" Лаутаро Акоста.

У бразильцев - бывший форвард "Зенита" Халк, бывший форвард лиссабонского "Спортинга" Биль и и бывший защитник "Фиорентины" Витор Уго.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Футбол. "Наполи" лидирует. "Ювентус" не смог победить во Флоренции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Футбол. "Ренн" разгромил "Монако", ПСЖ - "Гавр"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Гол ударом с центра поля. Соломон вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Испании