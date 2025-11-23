Футбол. Обладателем Южноамериканского кубка стал "Ланус"

Аргентинский клуб "Ланус" во второй раз стал обладателем Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана).

В серии послематчевых пенальти аргентинцы победили бразильский "Атлетико Минейро" 5:4.

Основное и дополнительное время матча завершилось 0:0.

У аргентинцев пенальти не забили Вальтер Боу и бывший полузащитник "Севильи" Лаутаро Акоста.

У бразильцев - бывший форвард "Зенита" Халк, бывший форвард лиссабонского "Спортинга" Биль и и бывший защитник "Фиорентины" Витор Уго.