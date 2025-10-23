"Реал" победил "Ювентус". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. Лидируют пять клубов, одержавших по три победы.

Аталанта (Бергамо, Италия) - Славия (Прага, Чехия) 0:0

Бавария (Мюнхен, Германия) - Брюгге (Бельгия) 4:0

"Бавария" победила во всех матчах Лиги чемпионов и одержала 12-ю победу подряд (с учетом всех турниров).

Челси (Лондон, Англия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 5:1

На 15-й минуте при счете 0:0 "Аякс" остался в меньшинстве. Удален Кеннет Тейлор.

Израильский полузащитник гостей Оскар Глух вышел в стартовом составе и был заменен на 23-й минуте.

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Ливерпуль (Англия) 1:5

"Красные" прервали серию из 4 поражений подряд (во всех турнирах), одержав волевую победу.

Монако (Франция) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 0:0

Реал (Мадрид, Испания) - Ювентус (Турин, Италия) 1:0

Победный гол забил Джуд Беллингем на 57-й минуте.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Марсель (Франция) 2:1