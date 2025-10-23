"Шахтер" проиграл полякам. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи второго тура Лиги конференций. Донецкий "Швхтер" проиграл варшавской "Легии" 1:2.
АЕК (Афины, Греция) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 6:0
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Слован (Братислава, Словакия) 1:0
Брейдаблик (Исландия) - КуПС (Куопио, Финляндия) 0:0
Дрита (Косово) - Омония (Никосия, Кипр) 1:1
Хаккен (Швеция) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 2:2
Гости отыгрались на 13-й минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Андрей Рациу.
Шахтер (Донецк, Украина) - Легия (Польша, Варшава) 1:2
Оба мяча в ворота "горняков" забил Рафал Аугустыняк.
Шкендия (Северная Македония) - Шелбурн (Дублин, Ирландия) 1:0
На 2-й минуте компенсированного времени Патрик Барретт забил гол в свои ворота.
Рапид (Вена, Австрия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3
Страсбур (Франция) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1