"Шахтер" проиграл полякам. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись матчи второго тура Лиги конференций. Донецкий "Швхтер" проиграл варшавской "Легии" 1:2.

АЕК (Афины, Греция) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 6:0

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Слован (Братислава, Словакия) 1:0

Брейдаблик (Исландия) - КуПС (Куопио, Финляндия) 0:0

Дрита (Косово) - Омония (Никосия, Кипр) 1:1

Хаккен (Швеция) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 2:2

Гости отыгрались на 13-й минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Андрей Рациу.

Шахтер (Донецк, Украина) - Легия (Польша, Варшава) 1:2

Оба мяча в ворота "горняков" забил Рафал Аугустыняк.

Шкендия (Северная Македония) - Шелбурн (Дублин, Ирландия) 1:0

На 2-й минуте компенсированного времени Патрик Барретт забил гол в свои ворота.

Рапид (Вена, Австрия) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 0:3

Страсбур (Франция) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:1