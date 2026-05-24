последняя новость: 13:38
Спорт

Финал Кубка Германии. Достижения Нойера и Кейна

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 24 мая 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 12:23
AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Бавария" 21-й раз стала обладателем Кубка Германии (и впервые с 2020 года), разгромив "Штутгарт" 3:0.

Мануэль Нойер повторил рекорд Бастиана Швайнштайгера по количеству завоеванных Кубков Германии (7).

Все голы в ворота "швабов" забил Гарри Кейн. Он стал третьим игроком, сделавшим "хет-трик" в финале Кубка Германии.

В 1986 году первым стал Роланд Вольфхарт (Бавария - против Штугарт). В 2012 году достижение повторил Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд против Баварии).

Гарри Кейн проводит самый результативный сезон в клубной карьере. В 51 матче он забил 61 гол.

