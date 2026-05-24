Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатом Франции
время публикации: 24 мая 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 11:35
Сегодня начался основной турнир Открытого чемпионата Франции по теннису. Перед началом турнира Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг.
Первой ракеткой мира остается Арина Соболенк (Беларусь).
В первую десятку входят Елена Pыбакина (Казахстан), Ига Швентек (Польша), Коко Гофф (США), Джессика Пегула (США), Аманда Анисимова (США), Элина Свитолина (Украина), Мирра Андреева (Россия), Виктория Мбоко (Канада) и Каролина Мухова (Чехия).
Сильнейшая теннисистка Израиля Лина Глушко опустилась с 516-го места на 524.
Наибольший прогресс среди израильтянок у Мааян Ларон - она поднялась на 87 позиций - 874-е место.
