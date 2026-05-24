x
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатом Франции

Теннис
Рейтинги
время публикации: 24 мая 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 11:35
Рейтинг WTA перед Открытым чемпионатом Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Сегодня начался основной турнир Открытого чемпионата Франции по теннису. Перед началом турнира Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенк (Беларусь).

В первую десятку входят Елена Pыбакина (Казахстан), Ига Швентек (Польша), Коко Гофф (США), Джессика Пегула (США), Аманда Анисимова (США), Элина Свитолина (Украина), Мирра Андреева (Россия), Виктория Мбоко (Канада) и Каролина Мухова (Чехия).

Сильнейшая теннисистка Израиля Лина Глушко опустилась с 516-го места на 524.

Наибольший прогресс среди израильтянок у Мааян Ларон - она поднялась на 87 позиций - 874-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Теннис. Победив в Риме, Янник Синнер установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2026

Теннис. Израильтянка проиграла в финале турнира в Ботсване
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Теннис. Элина Свитолина третий раз стала победительницей турнира в Риме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2026

Теннис. Синнер победил Медведева и вышел в финал турнира в Риме