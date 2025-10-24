НХЛ. Результативные подвиги "молодых акул". Гол Макса Сасона

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" в овертайме одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" 6:5.

Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 5:6 (овертайм)

"Акулы" вели в счете 2:0, 3:1, 5:4.

5 (3 + 2) очков набрал 19-летний форвард "Акул" Маклин Селебрини.

Пятую и шестую шайбы в ворота хозяев 20-летний Уильям Смит. Он сделал 2 результативные передачи.

Хет-трик оформил форвард "Рейнджерс" Тейлор Рэддиш (1 июля перешел из "Вашингтона").

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Оттава Сенаторз - Филадельфия Флайерз 2:1

Нешвилл Прэдейчез - Ванкувер Кэнакс 2:1

"Хищники" прервали серию из 4 поражений.

Гол в ворота хозяев забросил еврейский форвард Макс Сасон.В пяти играх сезона он забил 3 гола.

Сент-Луис Блюз - Юта Маммот 4:7

"Юта" победила в пятом матче подряд.

Уже на 8-й минуте счет был 3:0 в пользу гостей.

Логан Кули (Юта) забил 3 гола и сделал результативную передачу. Это его второй хет-трик в НХЛ.

Форвард "Блюз" Роберт Томас набрал 400-е очко в 473 играх в НХЛ.

Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 0:3

Джои Даккорд отразил 32 броска и совершил шестой шутаут в НХЛ.

Джейден Шварц забил два гола и сделал результативную передачу.