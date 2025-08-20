Молодежный чемпионат мира по плаванию. Окан Голдин установил рекорд Израиля
время публикации: 20 августа 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 08:48
В Отопени, Румыния, проходит молодежный чемпионат мира по плаванию.
Израильтянин Окан Голдин вышел в финал на дистанции 100 метров на спине, установив молодежный рекорд Израиля - 54.44 секунды.
Предыдущий рекорд Окан Голдин установил в заплыве молодежного чемпионата Европы в Словакии около месяца назад.
Лев Штейнберг занял в полуфинале 15-е место и в финал не вышел.
Марк Теллер вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом.
