Лига Европы. Датчане разгромили "Маккаби"
время публикации: 24 октября 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 08:12
В матче третьего тура основного этапа Лиги Европы "Мидтьюланд" разгромил тель-авивский "Маккаби" 3:0.
Датчане вместе с "Брагой" и "Лионом" лидируют, победив во всех матчах.
"Маккаби" (1 очко) находится на 32-м месте.
Датчане в последних восьми играх (во всех турнирах) одержали семь побед.
Два гола забил бывший нападающий молодежного состава "Бенфики" Франкулину Джу. Один гол на счету Филипа Биллинга, кльлоый в прошлом сезоне играл за "Наполи".
