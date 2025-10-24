Лига Европы. Датчане разгромили "Маккаби"

В матче третьего тура основного этапа Лиги Европы "Мидтьюланд" разгромил тель-авивский "Маккаби" 3:0.

Датчане вместе с "Брагой" и "Лионом" лидируют, победив во всех матчах.

"Маккаби" (1 очко) находится на 32-м месте.

Датчане в последних восьми играх (во всех турнирах) одержали семь побед.

Два гола забил бывший нападающий молодежного состава "Бенфики" Франкулину Джу. Один гол на счету Филипа Биллинга, кльлоый в прошлом сезоне играл за "Наполи".