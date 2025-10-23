x
23 октября 2025
23 октября 2025
23 октября 2025
23 октября 2025
Спорт

Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 октября 2025 г., 22:40
Умер бывший защитник московского "Торпедо" и сборной СССР
23 октября на 87-м году жизни умер знаменитый советский футболист Виктор Шустиков, сообщает официальный сайт "Торпедо" (Москва).

Всю карьеру защитник выступал за московское "Торпедр".

Двукратный чемпион СССР, двукратный серебряный призер чемпинатов СССР, бронзовый призер чемпионата СССР 1968 года, трехкратный обладатель Кубка СССР.

Виктор Шустиков шесть раз включался в список "33 лучших футболистов чемпионатов СССР".

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года.

Его сын Сергей Шустиков и внук Сергей Шустиков тоже выступали за московское "Торпедо".

Спорт
