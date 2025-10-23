Евролига. "Апоэль" победил "Монако"
В матче шестого тура общего этапа Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Монако" 85:77.
"Красные" одержали пять побед в шести матчах.
Израильтяне уверенно выиграли первую четверть 27:18 и первую половину матча 44:34.
Но провалили третью четверть.
"Монако" сравнял счет 58:58.
После 30 минут впереди "Монако" 63:62.
Израильтяне сравняли счет 68:68 и уверенно провели концовку матча.
Лидер "Апоэля" Василие Мицич набрал 22 очка.
