Спорт
Спорт

Евролига. "Апоэль" победил "Монако"

Баскетбол
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:12 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 23:12
Евролига. "Апоэль" победил "Монако"
AP Photo/Tyler Tate

В матче шестого тура общего этапа Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Монако" 85:77.

"Красные" одержали пять побед в шести матчах.

Израильтяне уверенно выиграли первую четверть 27:18 и первую половину матча 44:34.

Но провалили третью четверть.

"Монако" сравнял счет 58:58.

После 30 минут впереди "Монако" 63:62.

Израильтяне сравняли счет 68:68 и уверенно провели концовку матча.

Лидер "Апоэля" Василие Мицич набрал 22 очка.

Спорт
