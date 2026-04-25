Спорт

Чемпионат Германии. "Унион" проиграл "Лейпцигу"

Футбол
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 13:26
Чемпионат Германии. "Унион" проиграл "Лейпцигу"
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Лейпциг" победил столичный "Унион" 3:1.

После 30 тура "Бавария" стала чемпионом Германии.

За медали и места в Лиге чемпионов ведут борьбу "Боруссия" (Дортмунд", "Лейпциг", "Штутгарт", "Байер" и "Хоффенхайм" (два последних только за место в Лиге чемпионов).

"Лейпциг" одержал пятую победу подряд и закрепился на третьем месте.

"Унион" оба матча под руководством первого в Бундеслиге тренера-женщины Марии Луизы Эты проиграл.

Если столичная команда не полностью провалит оставшийся отрезок. то в элите останется - отрыв от зоны вылета 6 очков.

