Юниорский чемпионат мира по хоккею. Швейцарцы вернулись в элиту. Украинцы остались в 1А

В Польше завершился юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А (спортсмены до 18 лет).

В элиту вернулась сборная Швейцарии, в прошлом сезоне вылетевшая из элитного дивизиона.

Украинцы заняли третье место (в прошлом сезоне второе).

Поляки вернулись в дивизион 1В, из которого поднялись в прошлом сезоне.