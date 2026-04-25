Юниорский чемпионат мира по хоккею. Швейцарцы вернулись в элиту. Украинцы остались в 1А
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 13:08
В Польше завершился юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А (спортсмены до 18 лет).
В элиту вернулась сборная Швейцарии, в прошлом сезоне вылетевшая из элитного дивизиона.
Украинцы заняли третье место (в прошлом сезоне второе).
Поляки вернулись в дивизион 1В, из которого поднялись в прошлом сезоне.
