Теннис. Карлос Алькарас из-за травмы пропустит Открытый чемпионат Франции

Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы запястья.

Травму теннисист получил во время турнира в Барселоне.

Также Карлос Алькарас попустит "Мастерс" в Риме.

В прошлом году он стал победителем турнира в Риме и Открытого чемпионата Франции.