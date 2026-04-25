Теннис. Карлос Алькарас из-за травмы пропустит Открытый чемпионат Франции
время публикации: 25 апреля 2026 г., 14:10 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 14:10
Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы запястья.
Травму теннисист получил во время турнира в Барселоне.
Также Карлос Алькарас попустит "Мастерс" в Риме.
В прошлом году он стал победителем турнира в Риме и Открытого чемпионата Франции.
